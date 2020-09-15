Анестезиолог-реаниматолог из Челябинской области получил звание «Заслуженного врача Российской Федерации»

Фото: пресс-служба Минздрава по Челябинской области

Заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии «Областного перинатального центра» Олег Демьяник получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Стаж мужчины в сфере медицины насчитывается 32 годам, из них он 14 лет проработал в ОПЦ.

— Коллеги отзываются об Олеге Александровиче только положительно: отмечают авторитет, стабильную и слаженную работу его коллектива, — сообщили в пресс-службе Минздрава по Челябинской области.

Положительно об Олеге Демьянике отзываются и его пациенты. Некоторым из них он даже спас жизнь. Они до сих пор обращаются за советом к врачу.

— Моя и жизнь ребенка были на грани: 30 недель беременности, вес плода чуть больше килограмма. Но благодаря Олегу Александровичу мы живы и здоровы, а Тимофею уже 10 лет! — рассказала Мария Холод, которая была пациенткой у Олега Демьяника.

Сам врач узнал о присужденном ему звании во время своей работы. Для него новость об этом стала неожиданностью.

— Получение звания в столь сложный период СOVID-19 для медицины и страны было неожиданным. Я был смущён. Поздравления коллег и друзей тронули до глубины души. Повлияет ли на дальнейшую работу — вряд ли. Врач особенно в наше время — это призвание, — рассказал Олег Демьяник.

Отметим, что звание «Заслуженного врача Российской Федерации» дает медработникам специальным льготы. К ним относятся скидка до 50% на ЖКХ и на лекарства по рецепту. Также награжденный может выйти на пенсию раньше положенного срока и получать пропорциональную доплату к самой пенсии.

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