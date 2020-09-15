Из Челябинска в Москву запустили дополнительный поезд, который едет через Курган

Дополнительный поезд будет осуществлять свои поездки с октября по ноябрь Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЖД решила запустить дополнительный поезд из Челябинска в Москву по просьбе пассажиров. Осуществлять свои поездки он будет с октября по ноябрь. Его маршрут будет проходить через Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск и Агрыз.

— Поезд №181/182 Челябинск – Москва будет курсировать 1 раз в 4 дня, отправлением из Челябинска 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября; 2, 6, 10, 14, 18 ноября в 16.45. Указано местное время. Обратно из Москвы поезд будет отправляться 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября; 4, 8, 12, 16, 20 ноября в 18:50, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Для пассажиров предусмотрены вагоны различных классов обслуживания. Они могут приобрести билеты на поездку в мужские или женские купе. Также не забыли и про маломобильные группы населения — для них предусмотрены специальные вагоны. Помимо этого, в поезде предусмотрено багажное купе и доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцев.

Купить билеты на дополнительный поезд можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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