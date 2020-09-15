Челябинский супергерой Чистомэн выступил в роли ведущего новостей на телеканале 2х2

Не исключено, что общественник вновь появится на телеэкранах Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Челябинский супергерой Чистомэн появился на телеканале 2х2 в программе «Новости Анимации». Общественник рассказал зрителям о событиях, произошедших в сфере мультипликации. Также он сообщил о грядущих новинках, которые появятся в ближайшем времени на телеканале.

— Всем привет! Я Чистомэн, первый экосупергерой из Челябинска, поэтому ношу зеленую маску. Я езжу по городам России и устраиваю мусорные рейды своими руками. И сегодня я очищу новости анимации от треша, — обратился к телезрителям челябинский супергерой.

Появится ли Чистомэн вновь на экранах, пока что неизвестно. Отметим, что сам челябинский супергерой от комментариев воздержался. Он сообщил, что ему нельзя разглашать детали.

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