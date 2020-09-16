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«Залезли на перекресток и стоят бибикают»: в центре Челябинска случился дорожный коллапс из-за сломанного светофора

Очевидцы утверждают, что регулировщика еще нет на месте
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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На перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы образовалась пробка из-за сломанного светофора

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы образовалась пробка из-за сломанного светофора

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В центре Челябинска возле «Детского мира» случился транспортный коллапс. По словам автомобилистов, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы сломался светофор, регулировщика на месте все еще нет, а водители не могут разъехаться.

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

— Все залезли на перекресток и стоят бибикают. Те, кто стоят в левом ряду, разворачивается через двойную сплошную и ищут объезд, — сообщают читатели КП-Челябинск.

Также сломанный светофор заметили рядом с площадью Павший Революционеров. Правда, машин там гораздо меньше.

Возле площади Павших Революционеров тоже заметили неработающий светофор

Возле площади Павших Революционеров тоже заметили неработающий светофор

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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