В Челябинской области фельдшеру наркодиспансера вынесли приговор за взятки и липовые справки

в общей сложности она заработала почти 100 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор фельдшеру наркологического диспансера за взятки и мошенничество.

В ноябре 2018 года женщина, работая в наркодиспансере, выдала две липовые справки об отсутствии алкогольного опьянения на момент освидетельствования. За такие действия она получила взятки размером 10 тыс. и 14 тыс. рублей. Более того, еще троих людей она обманула и взяла с них деньги якобы для того, чтобы указать отрицательный результат экспертизы, хотя тест и так показывал отсутствие опьянения. Таким образом она «заработала» еще 58 тыс. рублей.

— Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Отправлять в тюрьму женщину не стали. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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