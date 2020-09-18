В Челябинске будут судить мошенника, оставившего шестерых горожан без квартир

Обвиняемый действовал вместе с подельниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Челябинска направила в суд дело мужчины, который подозревается в мошенничестве с соучастниками.

Обвиняемый подыскивал людей, которым требуются денежные займы. Жертвы мошенника подписывали договор с инвесторами, оставляя в залог свое имущество, а затем мужчина становился посредником, предлагая заключить договор с ним на большую сумму. Он брал заемные деньги и обещал вернуть их с процентами, однако этого не делал.

По второй схеме мужчина действовал с соучастниками. Он находил клиентов с квартирами и вместе с ними отправлялся в МФЦ, чтобы составить договор купли-продажи, якобы это нужно для заключения договора займа между ними и инвестором. В роли инвестора выступал подельник.

В результате преступники обворовали 11 человек на четыре миллиона рублей, а еще шестерых оставили без квартир.

— Мужчина обвиняется в в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Для рассмотрения дело направили в Советский районный суд. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его отправили в отдельное производство. Уголовное дело в отношении пяти соучастников расследуются полицией.

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