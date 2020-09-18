ЗАГСы Челябинска расширят список площадок для выездной регистрации брака — предлагайте свои

В стенах ЗАГСа сейчас молодых не удержишь - им подавай красоту и романтику. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинск давно мечтает о собственном Дворце бракосочетаний. Но пока на стройку века, цена которой сопоставима со строительством нескольких школ, не хватает денег в бюджете. И поэтому ЗАГСы решили расширить список площадок для выездной регистрации брака.

— Ждем предложения от горожан. Можно пройти опрос на нашем сайте, позвонить в приемную. Расскажите, какие площадки вас привлекают. В следующем году мы расширим список мест для выездной регистрации брака, — пообещала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

По данным Комитета, за 8 месяцев 2020 года на Южном Урале сыграли 11 тысяч 946 свадеб. В том числе с иностранцами. Чаще всего это граждане Таджикистана, Казахстана, Армении, Азербайджана. Также есть единичные браки с гражданами Болгарии, Германии, Греции, Египта, Индии, Ирана, Колумбии, Турции, Марокко, Бахрейна, Америки.

Число разводов за время пандемии упало почти на 10%. Отчасти это вызвано тем, что в апреле и мае ЗАГСы не принимали южноуральцев.

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