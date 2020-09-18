Три больницы в Челябинской области ждут поступления коронавирусных пациентов

В новые отделения будут отправлять на долечивание ковидных больных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В трех больницах Челябинской области открывают ковидные отделения, чтобы долечивать пациентов из коронавирусных клиник. Приказ об этом подписал на этой неделе министр здравоохранения области Юрий Семенов.

Вспомогательные отделения развернут в психоневрологической больнице № 5 в Магнитогорске, а также в районных больницах в Каслях и в поселке Увельском.

— На данный момент ситуация находится под контролем и мы работаем в штатном режиме. Но должны быть готовы к любому развитию событий. Новые отделения будут принимать пациентов, если ухудшится ситуация по ковид, — пояснила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства здравоохранения области Марина Сергеева.

Также минздрав призывает челябинцев прививаться от гриппа.

— Мы понимаем, что от сезонных заболеваний никуда не уйти. Особый контроль — группы риска. С коронавирусной инфекцией осложнения могут быть очень серьезными. Поэтому еще раз призываем привиться, — добавляет Марина Сергеева.

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