В Челябинске из окна многоэтажного дома закидали посудой припаркованный автомобиль

Фото: vk.com / «ЖК «Самоцвет», группа Жителей | Челябинск»

Возле дома №10 по улице Архитетктора Александрова в Челябинске произошел скандал. Неизвестные ночью выкинули из окна кухонную утварь и посуду. В результате был поврежден автомобиль Daewoo Nexia. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов во «Вконтакте».

Фото: vk.com / «ЖК «Самоцвет», группа Жителей | Челябинск»

— Я вчера в 2 ночи гуляла с собакой и слышала тусню на 5 что ли этаже. У меня муж ранее с ними ходил разбираться не раз за гулянки ночные. Это до каких степеней продолжаться то будет? — задалась вопросом в соцсетях одна из жительниц дома, где произошел инцидент.

— Сегодня, машина. Завтра ребёнку на голову кинут, — написал еще один пользователь соцсетей.

Фото: vk.com / «ЖК «Самоцвет», группа Жителей | Челябинск»

Фото: vk.com / «ЖК «Самоцвет», группа Жителей | Челябинск»

Выяснилось, что такое происходит уже не в первый раз. По словам очевидцев, во всем виноваты жильцы одной из квартир многоэтажного дома.

— Ножи летом тоже оттуда летали. В два ночи обычно начитается музыка, летает мебель, гремят батареи, крики, оры, и вот летающая посуда, — сообщила жительница дома.

На место происшествия вызвали полицию. Владельцы разбитого автомобиля ищут свидетелей.

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