В Челябинской области преподаватель вуза скончалась от пневмонии

Студентов кафедры перевели на дистанционное обучение Фото: МГТУ им. Г.И. Носова

Информацию о смерти преподавателя кафедры психологии в МГТУ им. Г.И. Носова узнали 18 сентября, об этом сообщили из Роспотребнадзора. Предположительно болезнь была вызвана коронавирусом.

Еще 10 сентября женщина почувствовала себя плохо, а со следующего дня ушла на больничный. В университете выявили четырех контактных с ней преподавателей и отправили на самоизоляцию, а кафедру и студентов перевели на дистанционное обучение.

— В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора других случаев заболевания COVID-19 в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова не выявлено, — сообщили в пресс-службе МГТУ.

В пресс-службе добавили, что все помещения вуза регулярно обрабатываются, на входе у студентов и сотрудников замеряют температуру.

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