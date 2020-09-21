«Жизнь общажная»: студентам челябинского вуза приходится спать на полу из-за отсутствия кроватей

Навряд ли у студентов по утрам есть желание проспать пару и понежиться на полу

В новом общежитии Челябинского государственного университета на улице Ворошилова студентам приходится спать на полу. Как сообщили в пресс-службе вуза, это связано с недобросовестным поставщиком кроватей, который не назвал сроки доставки. Сегодня он заявил, что кровати выехали из Барнаула, и к концу недели будут в общежитии.

— Мы приносим свои извинения студентам, которые вынуждены находится в таких условиях, — сообщила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова. — Это прецедент, мы впервые не смогли подготовить площади к началу учебного года.

Зато кровати обещают привезти новые, тогда как в других корпусах студенты спят на мебели, повидавшей жизнь. Помимо этого, в общежитии работают не все плиты для приготовления еды. В пресс-службе уверяют, что обесточенными оказались только четыре кухни, а остальные восемь находятся в распоряжении студентов. Этот корпус перешел в пользование ЧелГУ только в августе этого года, во время ремонта там нашелся старый участок проводки, который сейчас заменяется.

— Одну из плит подключат сегодня, остальные — в течение месяца. В наших интересах завершить работы максимально быстро, и мы делаем все для этого.

На кухнях общежития подключены не все плиты Фото: vk.com/Агентство чрезвычайных новостей

Анастасия Гусенкова добавила, что условия в общежитии никогда не достигнут уровня гостиницы или съемного жилья, а главная задача университета — давать образование.

— В стоимость образовательных услуг предоставление жилья не входит. Вопросы проживания студентов во время обучения в вузе в первую очередь должны решать родители, мы лишь стремимся помочь им облегчить финансовую нагрузку, предоставляя дешевые места для проживания — общежития.

Оплату за проживание в сентябре со студентов пообещали не брать, она начнет взиматься лишь с 10 октября. Месячная стоимость таких апартаментов составляет 550 рублей.

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