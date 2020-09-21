Под Челябинском снимают триллер с Артуром Смольяниновым в главной роди

Артур Смольянинов. Фото: Алексей Потапов.

В эти дни в Златоусте снимают новый российский сериал «Выжившие» с Артуром Смольяниновым в главной роли. Партнерами по площадке для звезды «Девятой роты» стали Алексей Филимонов и Дарья Савельева, сообщает сайт hornews.com.

Сериал «Выжившие» рассказывает историю постапокалиптического мира, зараженного странным вирусом. Вирус поражает участок мозга, отвечающий за сон. Из-за вируса человек не может проснуться сам — его обязательно должны разбудить, иначе спящий умрет во сне.

До Златоуста сериал снимали в Миассе и Сатке. В роли массовки участвуют местные жители. На этой неделе съемочная группа планирует доснять первые две серии картины. Но планы чуть было не нарушил выпавший снег.

Кадр со съемочной площадки. Фото: Алексей Потапов.

Зимой киношники снова вернутся на Южный Урал в очередную киноэкспедицию.

В прокат «Вышивших» выпустят уже в следующем году.

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