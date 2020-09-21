В Челябинске замминистра строительства региона не удалось выйти из СИЗО

Татьяну Антонову обвиняют в получении взятки, связанной со строительством биатлонного центра в Златоусте. Фото: Вячеслав Жилин/vk.com, minstroy74. Коллаж: Эдуард Фадюшин

Челябинский областной суд 21 сентября оставил без изменения меру пресечения в отношении замминистра строительства Татьяны Антоновой. Сторона защиты просила перевести подсудимую на домашний арест либо выпустить под залог в 1 млн рублей.

— Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемой Татьяны Антоновой, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 30 августа 2020 года, — сообщили в пресс-службе ЧОС.

Постановление суда уже вступило в законную силу. Теперь замминистра строительства региона останется в СИЗО до 1 декабря 2020 года.

Напомним, Татьяну Антонову обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о контракте по строительству биатлонного центра в Златоусте. Сумма впечатляет — 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации.

Вслед за ней в изолятор отправился директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, подписавший акт приемки работ по строительству стадиона и общее покровительство взамен на денежное вознаграждение.

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