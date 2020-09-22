Челябинцы рассказали, как их обманывали при устройстве на работу

Иногда работодатели обещают больше, чем готовы дать на самом деле. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Больше 60% челябинцев сталкивались с обманом при устройстве на работу. К такому выводу пришла служба исследований сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Чаще всего работодатели скрывают от соискателей реальный размер зарплаты. На этой обстоятельство указали 68% опрошенных южноуральцев.

Еще 62% отметили, что описание обязанностей не совпадает с реальным функционалом.

34% столкнулись с тем, что их пытались вовлечь в «финансовые пирамиды».

33% признались, что условия труда не соответствовали вакансии.

А 32% сообщили, что реальный график работы отличался от указанного. Столько же респондентов пожаловались на неофициальное трудоустройство вместо обещанного официального.

22% соискателей считают, что их обманули насчет карьерных перспектив и карьерного роста.

Каждый второй челябинец, столкнувшись с обманом, отказывался от работы. Еще 21% сразу же увольнялись, когда вскрывался обман. 18% продолжили работать, но параллельно подыскивали новое место. А еще 8% оставляли негативные отзывы в интернете.

И лишь каждый десятый смирялся с обманом и покорно работал.

Эксперты hh.ru считают, что главный признак обмана — это попытка получить с соискателя деньги за рабочую одежду, инструменты или предварительное обучение, за оформление каких-либо документов.

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