Еще три человека скончались в реанимации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро вторника, 22 сентября, в Челябинской области подтверждены 16 тысяч 86 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 79 человек. Среди вновь зараженных шестеро — школьники.

На карантин по ковид в регионе закрыт всего один класс. Все остальные, где выявлен коронавирус, продолжают учиться — от коллектива изолируют только контактных.

На больничном с ковид остаются 3 тысячи 160 южноуральцев. Накануне выписан 31 человек.

Также стало известно еще о трех жертвах коронавируса. 83-летний пациент умер от тяжелых сопутствующих болезней. Мужчина, болевший гипертонией, не смог справиться с последствиями инфаркта.

Еще два человека, относительно молодых: 49-летняя женщина и 56-летний мужчина — скончались именно от новой инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе погибли 453 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.

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