В Магнитогорске пожарные отстояли листопрокатный цех ММК

Листопрокатный цех запылал уже к вечеру.

В понедельник вечером, 21 сентября, на ММК загорелся листопрокатный цех № 4. Тушить пожар выезжали 57 человек и 18 машин спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

К моменту прибытия первого подразделения горел клетевой стан, огонь также успел перекинуться на кровлю здания.

— Пожарные сразу поняли, что основной упор нужно делать на тушение кровли. Оперативность и грамотные действия сотрудников Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона предотвратили распространение огня на значительную площадь. В итоге сгорела лишь незначительная часть крыши, — говорят в МЧС.

Пострадавших нет. Эвакуировать также никого не пришлось. Рабочие — 23 человека — успели выйти из цеха сами.

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