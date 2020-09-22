Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный супермаркет возле КС

Год назад территория вокруг недостроя выглядела так. Фото: google.com/maps

Мэрия Челябинска выставила на торги долгострой на улице Черкасской, рядом с торговым комплексом КС. Там планировалось построить огромный магазин. Но работы не велись и, после того, как срок аренды участка истек, администрация забрала его через суд.

Строительством занималось ООО «Лента». Согласно документам, там планировалось возвести многофункциональный торговый комплекс с парковкой ООО «Метро Кэш энд Керри».

— Заявки будут принимать до 26 октября, — рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Начальная цена — 63 млн руб. Как сообщается на сайте Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями, здание готово всего на 17%. Площадь объекта незавершенного строительства около 12 тыс. квадратов, размер участка составляет около 54 тыс. квадратов.

— Земельный участок частично расположен в границе водоохраной зоны реки Миасс, — говорится на сайте КУИЗО.

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