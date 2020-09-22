Зонты и теплая одежда спасут вас от непогоды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди у челябинцев еще будут теплые и ясные дни. Но до этого нужно пережить среду. На Южный Урал надвигаются ливни и сильный ветер. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 23 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду в Челябинске начнется дождь. За окном будет всего +4…+6 градусов.

Днем осадки усилятся и потеплеет до +12 градусов. Однако по ощущениям из-за сильно ветра будет казаться, что на улице холоднее. Отдельные порывы ветра могут достигать 20-ти метров в секунду. Одевайтесь теплее и обходите стороной старые деревья.

С четверга небо очистится, при этом станет еще холоднее.

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