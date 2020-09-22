«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Северстали»

"Северсталь" переиграла "Трактор" - 1:0. Фото ХК "Трактор".

Предыдущего домашнего соперника — хабаровский «Амур» многие посчитали проходным. Гости с Дальнего Востока нынче на дне турнирной таблицы. «Трактор» сумел переиграть хабаровчан с «сухим» счетом 5:0.

«Северсталь» куда серьезнее: всего одно поражение в пяти матчах с начала турнира КХЛ. Оттого и игра получилась упорная, позиционная, с перевесом в ту или иную сторону с большим количеством бросков по воротам. Первые два периода команды «разминались», так и не сумев открыть счет. Правда, гости из Череповца по количеству бросков в створ ворот по итогам двух периодов значительно перебросали «Трактор». В третьем отрезке матча инициатива игроков «Северстали» выразилась в голевом преимуществе: за семь минут до конца периода гости «распечатали» ворота Федотова. Этот счет сохранился до конца матча.

В четверг, 24 сентября «Трактор» в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым». Кстати, СМИ сообщают, что несколько уфимских игроков слегли с коронавирусом. Вместе с тем, появляется информация, что в составе ярославского «Локомотива» — почти три десятка зараженных «короной» (основной и молодежный составы). Напомним, что на карантине сейчас находятся сразу три клуба КХЛ — «Йокерит», «Барыс» и рижское «Динамо». Есть проблемы с заболевшим и в питерском СКА.

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