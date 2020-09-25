Люди жалуются на бездействие управляющей компании. Фото: «Гражданский патруль»

В Златоусте на голову ветерана труда Хании Шагеевой, которая живет в старом доме по улице Братьев Пудовкиных, обрушился потолок. Дочь пенсионерки утверждает, в управляющей компании не реагируют на жалобы жильцов на плачевное состояние здания. Общественная организация «Гражданский патруль» попросила разобраться в ситуации Госжилинспекцию.

За помощью к общественникам обратилась дочь пенсионерки. Она рассказала, что ее мать исправно платит за услуги ЖКХ. Вот только на состояние здания это никак не влияет.

В таких условиях живет ветеран труда. Фото: «Гражданский патруль»

— В середине сентября мама вышла на кухню общего пользования набрать картошки и на нее обрушилась штукатурка с потолка, — рассказала дочь Ханнии Кутдюсовны Анфиса Шагаева. — Недавно проваливался пол и мы его заделали своими силами, так как управляющая компания никак не реагирует на наши жалобы. А квитанции на ремонт и содержание жилья присылают исправно. В подъезде воняет канализацией — в подвале стоит вода. Мама вызывала слесарей в надежде, что они откачают воду. Но они просто посмеялись над ней и ушли.

Теперь люди надуются, что разобраться с коммунальщиками им поможет местная Госжилинспекция. Общественники от их лица уже направили жалобу с просьбой обязать управляющую компанию провести в помещении ремонт.

при этом за коммуналку бабушка платит исправно. Фото: «Гражданский патруль»

Как рассказал представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королёв, это не первый случай обрушения потолка в городе. Ранее фрагменты штукатурки упали на ребенка. Тогда в дело вмешалась прокуратура и внесла главе Максиму Пекарскому — требовали устранить нарушения. Но чиновники тогда оправдывали ситуацию тем, что родители шестилетнего Матвея не обратились в травмпункт, а дом изношен менее чем на 40%.

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