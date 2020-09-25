Экс-директор похоронного комбината ответил в суде за взятку на 2,7 миллиона и махинации с землей

Судить женщину будут не только за махинации с землей. Фото: Google Maps

Экс-руководитель комбината похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска предстанет перед судом за мошенничество, превышение должностных полномочий и получение взятки на 2,7 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

— Обвиняемая с 2011 по 2018 годы, по данным следствия, без заключения договоров аренды предоставляла коммерческой организации земельные участки, за что получила в качестве взятки свыше 2,7 миллиона рублей, — рассказал Владимир Шишков. — Во время отдыха за пределами региона, по данным следствия, обвиняемая неоднократно начисляла себе зарплату.

По словам представителя регионального управления следственного комитета, следствием собрана достаточная доказательная база. Дело направлено в суд.

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