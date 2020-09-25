В Челябинской области умер терапевт, заболевший коронавирусом

Врач работал заведующим отделения Фото: google.com/maps | 3gb-mgn74.ru

Сегодня в Магнитогорске скончался заведующий первым терапевтическим отделением поликлиники № 1 Городской больницы № 3 Юрий Ишимов. Предварительная причина смерти — коронавирус, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Жизнь Юрия Федоровича оборвалась на 59 году жизни. Коллектив магнитогорской больницы № 3 отмечает, что врач был настоящим профессионалом своего дела, был предан медицине, а к пациентом относился с чуткостью и добротой.

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