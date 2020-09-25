В Челябинске фура врезалась в троллейбус

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В пятницу, 25 сентября, около 16:15 на перекрестке улиц Кузнецова и Блюхера грузовик Scania столкнулся с троллейбусом.

— Ford виноват и уехал с места ДТП, у водителя Scania не было видеорегистратора как назло, — сообщают очевидцы в группе «Челябинский транспорт».

По предварительным данным, легковушка подрезала фуру и та, уходя от столкновения, резко повернула вправо, не заметив троллейбус. Об этом рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов.

— Движение транспорта затруднено, но едут, в том числе троллейбусы, — уточнил Евгений Талыпов. — Троллейбус, попавший в ДТП был пустой. Пострадавших нет.

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Троллейбус получил повреждения. Информации о пострадавших нет.

В ГИБДД города обещали дать комментарий позднее.

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