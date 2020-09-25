2 млн рублей и роскошная корона в виде приза: две жительницы Челябинска попали в полуфинал конкурса «Мисс Офис – 2020»

Юрист Оксана Обабкова (слева) и сотрудница ЮУрГУ Марина Ковязина (справа) смогли пройти кастинг и попасть в полуфинал. Фото: конкурс «Мисс Офис-2020»

Две жительницы Челябинска смогли пробиться в полуфинал международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис— 2020». Речь идет об юристе компании «АС.ТЕРА» Оксане Обабковой и редакторе отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Марине Ковязиной. Они смогут представить свой город в финале конкурса и выиграть в качестве главного приза 2 млн рублей, роскошную непереходящую корону, а также возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора мероприятия.

Чтобы попасть в финал, девушкам нужно будет победить в интернет-голосовании на сайте конкурса. Оно продлится с 25 сентября по 15 октября. По его результатам из 113 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу, которое состоится 21 ноября в Москве.

«Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Он был учрежден в 2010 году. Основная цель этого мероприятия – популяризация образа успешной деловой женщины. За 11 лет существования в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц, а также состоялось 150 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 миллионов человек.

Проголосовать за участниц конкурса можно по следующей ссылке: missoffice.org/contestants/2020/

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