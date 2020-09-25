Арбузы разбросаны на дороге, а прицеп перевернулся: под Челябинском произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек

Водитель автомобиля с прицепом по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла в Сосновском районе недалеко от Челябинска сегодня, 25 сентября, в пять часов вечера. Столкнулись две легковушки, одна из них везла в прицепе арбузы.

— На 63 км автодороги Западный обход Челябинска, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora с прицепом, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен) совершил столкновение со встречным автомобилем Kia Sportage, под управлением водителя 1987 года рождения, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora скончался на месте. Мужчина, находившийся за рулем Kia Sportage, получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибшим водителем был житель из Свердловской области.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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