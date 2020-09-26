Хозяин оставил барсетку: житель Челябинской области украл 170 тысяч из «Лексуса»

Силовики напоминают, чтобы не оказаться в такой ситуации, выходя из машины даже ненадолго, забирайте ценные вещи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У владельца «Лексуса» из Копейска украли 170 тысяч прямо возле дома. Он оставил в машине барсетку с деньгами, которую заприметил барсеточник. По словам очевидцев, похититель разбил стекло, вытащил сумку и скрылся на своей машине. Однако соседи успели рассмотреть номера.

— Полицейские передали данные автомобиля всем наружным нарядам. В результате, инспекторы ДПС обнаружили разыскиваемое авто и начали его преследование. Злоумышленника задержали, им оказался 31-летний житель Копейска, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Похищенные деньги копейчанин не успел потратить, их вернули хозяину. Полицейские возбудили на барсеточника уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Силовики напоминают, чтобы не оказаться в такой ситуации, выходя из машины даже ненадолго, забирайте ценные вещи.

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