У жителя Челябинской области украли табун лошадей стоимостью 1,5 миллиона рублей

Похитителю лошадей грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Житель села Нугуманово, что находится в Кунашакском районе, не нашел 25 своих лошадей, которые паслись в поле. Мужчина тут же обратился в полицию, и похитителей начали искать. Ущерб коневоду был причинен серьезный, стоят скакуны 1,5 миллиона рублей.

Силовики похитителя задержали. Им оказался 24-летний житель поселка Дубровка.

— Увидев пасущихся без присмотра лошадей, он отогнал их к себе домой с помощью квадрацикла, в пастбище Красноармейского района. При осмотре места жительства подозреваемого полицейские изъяли животных и вернули законному владельцу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На конокрада возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Оперативники проверяют, причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.

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