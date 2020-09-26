«Как будто газует огромный автомобиль»: жители Челябинска жалуются на смог

На снимках видно, что небо затянуто дымом. Фото: vk.com/«Вредные выбросы г. Челябинск», Елена Плотникова

В Челябинске с четверга и до понедельника, 28 сентября, объявлен режим НМУ первой степени. В пабликах во ВКонтакте жители жалуются, что в городе нечем дышать и делятся фотографиями города, окутанного дымкой.

Вот что пишут челябинцы в соцсетях.

— Что вчера вечером приехали на Агалакова, вышли из машины, вонища была. Что сейчас вышли на балкон, вонища невозможная. Даже фонари на площадке размываются.

— Вчера непонятная дымка вонючая была, впечатление как будто где-то газует автомобиль огромный!

— Субботнее утро. На фото есть озеро, небо, воздух. Вернее, должны быть. Плохо даже домашним животным.

Фото: vk.com/«Вредные выбросы г. Челябинск», Елена Плотникова

А это фото сделано вчера вечером на пересечении улиц Новороссийской и Барбюса. Фото: vk.com/«Вредные выбросы г. Челябинск», Евгения Гисс

Отметим, что смог стоит также в Карабаше, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке и Магнитогорске. По прогнозам, режим «черного неба» действует до 19 часов 28 сентября.

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