Пешеход погиб под колесами авто на северо-западе Челябинска

Возле места ДТП собралась толпа зевак. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла возле у дома 80 по улице Братьев Кашириных (в районе Каширинского рынка) около 17 часов сегодня, 26 сентября.

— 33-летний водитель Volkswagen Jetta совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход 35-40 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

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