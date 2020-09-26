Жительница Челябинской области делает кукол-силовиков

Недавно Диляра Шигаева приняла участие в выставке «Синегорье». Фото: Росгвардия по Челябинской области/vk.com
Дежурный пульта управления вневедомственной охраны Росгвардии из Озерска Диляра Шигаева создает своими руками валяных и чулочных кукол. Помимо сказочных персонажей в ее коллекции есть и росгвардеец.
— У каждой из них свой характер, своя мимика. Двух одинаковых просто не бывает, — рассказала мастерица.
Судя по погонам, протитипом персонажа стал сотрудник в звании старшина полиции. Фото: Росгвардия по Челябинской области/vk.com
Диляра занимается рукоделием с детства и постоянно осваивает новые техники. Шитьем кукол она увлеклась около двух лет назад, а недавно начала изучасть валяние и создание кукол Тильда. Диляру поддерживают и дети: 9-классница дочь и сын 5-классник.
Диляра Шигаева работает в Росгвардии два года. Фото: Росгвардия по Челябинской области/vk.com
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