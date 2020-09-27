За сутки коронавирусом в Челябинской области заразился 81 человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Минздрав огласил свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 27 сентября зарегистрировали 81 новый случай, шестеро из заболевших — школьники. С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 16493 человека, болеет сейчас 3224 пациента.
За сутки из больниц выписали 81 выздоровевшего. Всего коронавирусом в регионе переболели 12755 южноуральцев.
За день скончались пятеро зараженных. 63-летний пациент умер от новой инфекции, у остальных коронавирус был сопутствующие заболеванием:
— пациентка, 46 лет: хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность;
— пациент 72 года: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет;
— пациент, 60 лет: первичный миелофиброз, крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз;
— пациентка, 67 лет: диффузный кардиосклероз при стенозирующем атеросклерозе, гипертоническая болезнь.
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