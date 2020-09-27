За сутки коронавирусом в Челябинской области заразился 81 человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав огласил свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 27 сентября зарегистрировали 81 новый случай, шестеро из заболевших — школьники. С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 16493 человека, болеет сейчас 3224 пациента.

За сутки из больниц выписали 81 выздоровевшего. Всего коронавирусом в регионе переболели 12755 южноуральцев.

За день скончались пятеро зараженных. 63-летний пациент умер от новой инфекции, у остальных коронавирус был сопутствующие заболеванием:

— пациентка, 46 лет: хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность;

— пациент 72 года: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет;

— пациент, 60 лет: первичный миелофиброз, крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз;

— пациентка, 67 лет: диффузный кардиосклероз при стенозирующем атеросклерозе, гипертоническая болезнь.

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