Теперь как в Европе: челябинец рассказал, как благоустроил двор за бюджетные деньги

Вот так сейчас выглядит двор на Елькина,92В. Фото: vk.com/«Гражданский патруль | Челябинск»

Челябинец Георгий Акмен в соцсетях поделился опытом, как он очистил свой двор от грязи и машин и благоустроил его в минималистичном европейском стиле. И почти все это за бюджетные деньги.

На фотографиях «до» и «после» разница бросается в глаза. Перед домом появился зеленый газон с лавочками. А сам двор обнесли столбиками, чтобы автомобилисты не превратили благоустройство в месиво.

Пару месяцев назад на месте зеленого газона была парковка и грязь. Фото: vk.com/«Гражданский патруль | Челябинск»

В первую очередь Георгий обратился к муниципальному депутату по своему округу и попросил включить двор в программу «Формирование современной городской среды».

Самым сложным в благоустройстве было договориться с жильцами.

— Реакция была самая разнообразная — кто-то подписывал не глядя лишь бы отстали, кто-то отказывался голосовать, потому что не верил, что что-то можно изменить, кто-то возмущался, что не будет детской площадки. Автомобилисты негодовали из-за сокращения количества парковочных мест. Однако еле-еле, но нужное количество голосов собрать нам удалось, — написал Георгий в сообществе «Гражданский патруль | Челябинск».

Благоустройство обошлась в 735 тыс. рублей (всего 220 рублей с каждой из 100 квартир).

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