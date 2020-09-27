Житель Башкирии, находившийся в федеральном розыске, скрывался в Челябинской области

В Челябинской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симе сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске. Задержанный уже два месяца скрывается от суда и от полиции Башкирии.

Вечером в минувшую субботу, 26 сентября, мужчина, заметив патрульную машину, сразу пошел в другую сторону, что и привлекло внимание росгвардейцев.

— Росгвардейцы приняли решение об установлении его личности. При проверке по базам данных стражи порядка выяснили, что 36-летний ранее судимый местный житель находится в федеральном розыске за ОВД по Иглинскому району Республики Башкортостан. С июля текущего года мужчина скрывается от суда, — сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области. — Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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