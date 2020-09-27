В понедельник в Челябинске ограничат движение на 10 улицах

В Челябинске ограничат движение на 10 улицах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 28 сентября, на 10 улицах Челябинска ограничат движения из-за дорожных работ. В мэрии рассказали, на каких участках автомобилисты могут столкнуться с препятствиями:
— Ул. Барбюса — устройство асфальтобетонного покрытия;
— Ул. Овчинникова — демонтаж или монтаж бортового камня. Фрезерование дорожного покрытия;
— Ул. Мира — установка поребрика. Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре;
— Ул. Машиностроителей — установка тактильной плитки на пешеходных переходах;
— Ул. Хохрякова — устройство асфальтобетонного покрытия;
— Ул. Кулибина — замена бортового камня;
— Ул. Радонежская — устройство асфальтобетонного покрытия;
— Ул. Косарева — устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре. Установка бордюрного камня;
— Ул. Нахимова — устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре;
— Ул. Островского — установка бордюрного камня.
Также в администрации Челябинска добавили, что график может быть изменен из-за погодных условий.
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