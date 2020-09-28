Челябинский Чистомэн сделал реплику картины «Крик» из крышек от газировки

Вот так выглядит творение Чистогана. Фото: Чистомэн/vk.com

Челябинский Чистомэн поделился в соцсетях своим творением из пластиковых крышек от газировки.Из них он собрал известную картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», на которой изображена кричащая фигура человека на фоне кроваво-красного неба.

— «Крик» Мунка из 1102 пластиковых крышек. Все крышки найдены во время рейдов по сбору мусора, — написал Чистомэн в своей группе.

СПРАВКА КП

«Крик» — это целая серия картин, которую Эдвард Мунк создал между 1893 и 1910 годами.

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