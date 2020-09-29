В Челябинске школьники разработали прототип искусственного сердца

Фото: cheladmin.ru

Челябинские школьники из детского технопарка «Кванториум» создали под руководством наставников работающий прототип искусственного сердца.

— У человека, который испытывает проблемы с сердцем, очень мало времени, чтобы дождаться донорское сердце. Устройства, которое заменило бы пациенту сердце на этот период, нет. Именно такой переносной «сердезаменитель» мы и создаем, что-то вроде внешнего аккумулятора, то есть он будет гонять кровь, обогащать ее кислородом, — рассказал директор челябинского технопарка Иван Шмидт.

Проект стартовал год назад. На настоящий момент у искусственного сердца полностью смоделированы биологические процессы. На следующем этапе школьники добавят к устройству отказы органа, чтобы система могла их самостоятельно предотвращать. После этого кванторианцы уже приступят к созданию безотказного мобильного прототипа.

Это уже не первый крупный проект, который реализуется челябинскими школьниками. Ранее они создали экзоскелет, за который получили полмиллиона рублей.

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