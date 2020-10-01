Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 октября составляет 16 829 человек.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
По данным на утро 1 октября, в Челябинской области зафиксировано 16 829 случаев COVID-19. Такие данные дает региональный минздрав. За прошедшие сутки болезнь обнаружили еще у 89 южноуральцев, девять из которых — школьники.
За сутки выписали 84 человека, а с начала пандемии вирус перебороли 12 898 человек. Под наблюдением специалистов сейчас находятся 3 402 пациента.
За прошедшие сутки умерли четыре южноуральца с коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 скончались трое женщин 62, 68 и 80 лет. Также не стало 72-летнего пациента с хроническим пиелонефритом, хронической почечной недостаточностью, ковид у него стал сопутствующим диагнозом.
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