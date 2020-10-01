На Северо-Западе Челябинска иномарка перевернулась на крышу после столкновения

На месте работают медики, пожарные и сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/«ЧП | ДТП Челябинск»

В Челябинске на улице Солнечная, недалеко от перекрестка Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев, столкнулись две легковушки. В результате одна перевернулась на крышу. Об аварии сообщают очевидцы в соцсетях.

На месте аварии работают скорая и МЧС. Водители пишут, что движение на участке затруднено в обе стороны. Однако по данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторов здесь нет.

В ГИДД Челябинска подтвердили факт аварии, обстоятельства пообещали сообщить позднее.

От удара иномарку перевернуло на крышу. Фото: ГИБДД Челябинска

Обновлено в 16:15.

— В 14:00 возле дома по адресу Солнечная, 17 44-летняя водитель на Hyundai Creta, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу Renault Megane, которым управлял 54-летний водитель. От столкновения Hyundai опрокинулся и столкнулся с автомобилем Газ, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Информация о пострадавших пока не уточняется.

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