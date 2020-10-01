На путепроводе в Челябинске появилось граффити площадью более 1 кв. км

Эти рисунки также дополнят позитивными мотивирующими надписями. Фото: graffitirussia.ru

Художники команды «Graffiti Russia» украсили росписью из детских рисунков стену путепровода на пересечении улиц Свердловского проспекта и Братьев Кашириных в Челябинске. Размер граффити составил 1100 квадратных метров. Идея по созданию этого арт-объекта пришла к создателям во время работы над другим художественным проектом.

— В тот момент мы трудились над проектом в школе слабовидящих № 127, и я заметил на стенах интересные детские рисунки, которые находятся в школе, тогда мы решили предложить смелую концепцию - взять детские рисунки и внедрить их в эскиз. Получилась интересная коллаборация современного искусства и настоящих детских работ, — рассказал руководитель «Graffiti Russia» Павел Щеклеин.

Фото: graffitirussia.ru

Фото: graffitirussia.ru

Проект создавался в рамках областного фестиваля «Graffiti Russia Fest». Работу над граффити, сделанном на стене путепровода, курировал главный архитектор города Павел Крутолапов. Он лично рассматривал варианты дизайн-концепции для того, чтобы получился качественный арт-объект. После долгих дискуссий и обсуждения множества идей выбрали яркий фон с персонажами. Рисунки дополнят позитивными мотивирующими надписями.

Как отмечают художники, создававшие граффити, эта работала получилась самой большой на Урале.

Фото: graffitirussia.ru

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