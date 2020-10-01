Автор «Годзиллы против Хабиба Нурмагомедова» выпустит комикс про кыштымского карлика

Кыштымский карлик. Фото: скриншот с видео, снятого в 1996 году капитаном милиции Владимиром Бендлиным

Гуманоид Алешенка, которого обнаружили в 90-х годах в Челябинской области, заинтересовал создателя комикса «Годзилла против Хабиба Нурмагомедова» Александра Панциря. Он вместе с художником Сергеем Антипиным готовит по мотивам этой истории издание про кыштымского карлика. Этот комикс будет состоять из 88 страниц, пишет издание «Хорошие новости».

Так будет выглядеть обложка нового комикса. Фото: hornews.com

На разработку сценария и визуала у авторов проекта ушло полтора года. Они даже включили в свой комикс реальных персонажей истории — это женщина Тамара Просвирина, которая обнаружила гуманоида, и капитан милициии Владимир Бендлин, занимавшийся расследованием дела кыштымского карлика.

— Владимир Бендлин до сих пор живет в Кыштыме. Ему сейчас под шестьдесят лет. Он действительно занимался историей кыштымского карлика в 90-х. Мы с ним связались и попросили у него разрешения включить его в комикс. Он дал свое согласился, и мы рисовали персонажа с него, — рассказал «Хорошим новостям» Александр Панцирь.

Капитану Владимиру Бендлину в комиксе отведена значимая роль. Фото: hornews.com

В интернете уже можно найти аннотацию нового проекта. Согласно сюжету, молодой художник приезжает в Кыштым к своей девушке. Он замечает, что в городе начинают происходить странные события. Соседка его девушки Тамара Просвирина после длительного отсутствия возвращается домой и приносит сверток с маленьким гуманоидом. Затем в городе начинают появляться люди, которые заинтересованы находкой женщины, вместе с ними на сцену выходят местные бандиты и капитан Бендлин.

В настоящий момент комикс проходит финальную стадию верстки. Позже его отправят в типографию. Историей про кыштымского карлика уже заинтересовались в одном из российских издательств. Вполне возможно, что в скором времени комикс можно будет купить в книжных магазинах или найти в интернете.

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