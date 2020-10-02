В Челябинске завыли сирены: рассказываем, что случилось

2 октября в области проводится проверка системы экстренного оповещения на случай ЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня, 2 октября, в Челябинске сработала система экстренного оповещения на случай ЧС. Сирены завыли около 11:35 часов. Но пугаться и волноваться не стоит — ничего не произошло, это ежегодная проверка работы системы. Она проходит сегодня по всей области.

Кроме воя сирен жителей «оповестит» бегущая строка на телевизорах, а также — на мониторах, установленных в залах торговых комплексов, аэропортах и в общественном транспорте. Плюс предупреждающее сообщение поступит с 11:45 до 11:47 через домофонную сеть компании «Интерсвязь».

Сигнал сирен «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС. Он подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий. Услышав его, нужно включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию: что случилось и как следует действовать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru