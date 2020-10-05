Экс-начальника колонии в Челябинской области обвиняют в получении взяток и превышении полномочий

Бывшего начальника колонии обвиняют в получении взяток от заключенных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области бывшего начальника ФКУ ИК-15 ГУФСИН обвиняют в получении взяток (ч.3 ст.290 УК) и превышении полномочий (1 ст.286 УК РФ).

Следствие выяснило, что в 2018-2019 годах четверо заключенных заплатили подозреваемому более 100 тыс. рублей за послабление режима содержания и возможность пользоваться телефоном. В сумме экс-начальник колонии получил более 250 тыс. рублей от заключенных. «Заработанное» обвиняемый потратил на нужды своего исправительного заведения.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках уголовного дела проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в пресс-службе СК Челябинской области.

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