Пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома, выдадут бесплатные лекарства

Лекарство от коронавируса станет бесплатным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Челябинской области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут получить бесплатные лекарства. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Думаем, как оформить выдачу лекарств юридически. И когда все решится, больные коронавирусом, которые лечатся по утвержденным схемам на дому, будут получать лекарства бесплатно за счет средств бюджета, — пообещала Ирина Гехт.

Сегодня в стационарах Челябинской области развернуты 4,5 тысячи коек для ковидных больных. Под наблюдение врачей в больницу кладут пациентов с более чем 30-процентным поражением легких, а также беременных и людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Тем же, кто переносит коронавирус в легкой форме, разрешено лечиться дома. Такие люди обязаны соблюдать изоляцию, на контрольный осмотр медики приезжают к ним сами.

В конце сентября в аптеках Челябинской области появилось специализированное лекарство от коронавриуса. Одна упаковка стоит порядка 12 тысяч рублей.

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