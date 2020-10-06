На ЧЭМК рассказали, кто будет отвечать за бассейн «Ариант» и набережную

Территорию за бассейном приведут в порядок за пять лет. Фото: google.ru/maps

Челябинские бизнесмены из списка Forbes Александр Аристов и Юрий Антипов продолжают делить бизнес-империю. Определилась судьба непрофильных активов — бассейна «Ариант» и дворца спорта ЧЭМК, расположенных на улице Российской.

Они остаются за Электрометаллургическим комбинатом, который отошел Антипову.

— Нельзя говорить о разделе бизнеса, — подчеркнул в разговоре с журналистом КП-Челябинск пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов. — Дворец спорта и бассейн всегда принадлежали ЧЭМК. Во-первых, два этих объекта находились на балансе комбината. Во-вторых, утверждена новая управляющая компания «Электрометаллург», которая и займется управлением и развитием бассейна и ДС.

Как сообщала ранее «Комсомолка», за бассейном на месте пустыря появится набережная и парк. Сейчас ведутся конкурс среди архитекторов, желающих взяться за проект. Главный архитектор Челябинска Павел Куртолапов попросил ЧЭМК согласовывать все свои решения, чтобы они соответствовали планам развития города.

Облагородить пространство за «Ариантом» планируют в течении пяти лет. А к бассейну вернется его историческое название «Электрометаллург». Кстати, слово «Ариант» было составлено из первых трех букв фамилий Аристова и Антипова.

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