Космонавт и дети, смотрящие на звезды: парковку в Челябинске украсили яркими граффити

Фото: vk.com / Тимур Абдуллаев

Челябинские райтеры завершили работы по созданию граффити возле одного из торгово-развлекательных комплексов в Калининском районе. На трансформаторной будке появились дети, смотрящие на звезды. А у лифта, ведущего на подземную парковку, теперь всех встречает космонавт. Об этом в соцсетях сообщил городской художник Тимур Абдуллаев.

— Завершили роспись на парковке ТРК «Космос». Космонавт, выходящии из лифта, теперь встречает гостеи комплекса! Работали: @viruzzz_j_bass, @fuseone9, @graffitiural и @anton_romanovs74, — написал Абдуллаев в Instagram.

Напомним, на прошлой неделе художники команды «Graffiti Russia» украсили росписью из детских рисунков стену путепровода на пересечении улиц Свердловского проспекта и Братьев Кашириных в Челябинске. Площадь граффити составила 1100 квадратных метров. По заявлениям райтеров, это одна из самых больших работ, сделанных на всем Урале.

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