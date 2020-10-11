В Челябинске задержали иностранцев с крупной партией наркотиков на руках

Оба задержанных в изоляторе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске по подозрению на сбыт наркотиков задержаны уроженцы ближнего зарубежья. Двух мужчин в возрасте 30 и 52 лет остановили на улице Героев Танкограда. В карманах иностранцев лежали пакетики с героином, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— 43 пакетика изъяты во время личного досмотра на улице. Задержанные собирались разложить наркотики по тайникам. Еще сто свертков с героином, расфасованным по четыре грамма, нашли при обыске квартиры, где жили иностранцы. И 15 свертков удалось достать из тайников, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В общей сложности полицейские нашли около 680 граммов героина.

Мужчины продавали смерть по небольшим порциям. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Закладчикам грозят серьезные сроки — от 10 до 20 лет тюрьмы.

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