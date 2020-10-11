«Это чудо!»: в центре Челябинска заметили удивительных уток-мандаринок

Вот такие яркие мандаринки. Фото: Эльбрус Нигматуллин.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин заметил в центре Челябинска уток-мандаринок. Они спокойно качались на волнах карьера в парке Гагарина.

Силач провел собственное расследование и выяснил, что эти птицы обитают в Европе и на Дальнем Востоке. Орнитологи называют их «мандаринками». Необычные утки занесены в Красную книгу России.

— По моему мнению, увидеть этих птиц в дикой природе на Южном Урале все равно, что встретить в лесу под Челябинском дальневосточного амурского тигра. Можно сказать, что это чудо. А как вы считаете, друзья? Откуда появились эти красивые птицы? — обратился Эльбрус к своим подписчикам в социальных сетях.

В ответ челябинцы предположили, что птицы решили передохнуть на городском водоеме во время долгого перелета. И заметили, что подобных чудес немало. Иногда на озера Челябинской области прилетают белые и черные лебеди. Подписчики Нигматуллина призывают беречь природу, и она не раз удивит нас новыми чудесами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru