«Полная вакцинация к концу года — это утопия»: в октябре в Челябинской области появятся три тысячи вакцин против коронавируса

В Челябинской области появится три тысячи вакцин против коронавируса
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В октябре в Челябинской области ожидается поставка трех тысяч вакцин против коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
— В первую очередь вакцину получат те, кто находится в группе риска: медработники и педагоги. Но даже три тысячи не хватит на всех желающих, это незначительное количество. Говорить о полной вакцинации к концу года — это утопия, — сказала Ирина Гехт.
Отметим, что в Челябинской области новую вакцину против COVID-19 уже получили 42 медработника.
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