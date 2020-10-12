«Полная вакцинация к концу года — это утопия»: в октябре в Челябинской области появятся три тысячи вакцин против коронавируса

В Челябинской области появится три тысячи вакцин против коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

В октябре в Челябинской области ожидается поставка трех тысяч вакцин против коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— В первую очередь вакцину получат те, кто находится в группе риска: медработники и педагоги. Но даже три тысячи не хватит на всех желающих, это незначительное количество. Говорить о полной вакцинации к концу года — это утопия, — сказала Ирина Гехт.

Отметим, что в Челябинской области новую вакцину против COVID-19 уже получили 42 медработника.

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