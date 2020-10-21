В мэрии Челябинска рассказали, куда жаловаться, если соседи паркуются на газонах

Челябинцы нередко ставят машины не там, где нужно Фото: читатель КП

Жаловаться на соседей, бросающих свои авто на газонах стало проще.Как рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск», вице-мэр Челябинска по городской среде Александр Егоров, в настоящее время эту систему оптимизировали, жалобы обрабатываются регулярно, ну а сами нарушителям приходится нехило раскошелиться.

— Штрафами занимается административно техническая комиссия при Управлении благоустройства и развития городской среды, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» Александр Егоров. — Пожаловаться на нарушителя может любой человек. После этого обращение обрабатывается, нарушитель вызывается повесткой, ему выписывают штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Точный размер штрафа не установлен, поскольку он зависит от разных обстоятельств, ведь нарушитель может быть, например, инвалидом или пенсионером. В среднем злоумышленники отдают три-четыре тысячи за неправильную парковку.

Жители города могут сообщить о нарушителях, отправив письмо на почту: blago@cheladmin.ru В обращении нужно приложить фотографию, а также указать точное место парковки.

ЛАЙФХАК

Отправляя жалобы на парковку на газонах, лучше попросить, чтобы на проблемном участке требуется установить антипарковочные столбики. Это не значит, что штрафа не будет, просто ваше обращение поможет предотвратить новые случаи «выкатывания» газона, советует Александр Егоров.

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