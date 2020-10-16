Погода в Челябинске 16 октября 2020: прощаемся с бабьим летом

Не упускайте возможность прогуляться по теплому городу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальное тепло в Челябинске на исходе. Если точнее: у горожан остался всего один день запоздалого бабьего лета. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 16 октября 2020 года и дальше.

По данным Челябинского гидрометцентра, в эту пятницу в городе сохранится очень теплая и сухая погода. Уже к полудню под лучами осеннего солнце воздух в Челябинске прогреется до +19 градусов. Из-за того, что в городе ветрено, предупреждений о режиме «черного неба» от синоптиков нет. Погода очень комфортная.

Ночь на субботу, 17 октября, также будет одной из самых теплых в нынешнем месяце: в городе до +7 градусов. Но днем погода испортится — температура воздуха не поднимется выше +10…+12 градусов, также синоптики обещают городу дождь.

К середине следующей недели дневные температуры упадут до +4 градусов.

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